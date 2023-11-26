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Мать двоих детей, погибших во время пожара в Челябинской области, арестовал суд
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  • Опубликована сегодня в 23:10

Мать двоих детей, погибших во время пожара в Челябинской области, арестовал суд

Суд принял решение поставить под стражу 38-летнюю мать двоих детей, которые погибли в результате пожара 25 ноября в поселке Мирный Сосновского района Челябинской области. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу было предложено следователем СУ СКР по Челябинской области, и ходатайство было поддержано прокуратурой Сосновского района. "Сосновским районным судом ей назначено заключение под стражу до 25 января 2024 года", — добавила Наталья Мамаева.

Напомним, что 25 ноября 2023 года в поселке Мирный произошел пожар в квартире двухэтажного дома, в результате которого погибли два ребенка — младший мальчик 2020 года рождения и девочка 2021 года рождения. Мать детей оставила их одних, покидая квартиру, и направилась к соседям. Предварительно причиной произошедшей трагедии стали детские игры с огнем., сообщает "Урал-пресс-информ".

"Это кошмарная смерть двух маленьких детей в пожаре в поселке Мирный Сосновского района. Следственные органы разбираются в деталях и причинах, почему мать оставила детей одних и почему они оказались без присмотра", — отметил губернатор Алексей Текслер.

Семья находилась на учете как находящаяся в сложной жизненной ситуации и недавно переехала в комнату общежития. Глава региона выразил возмущение и требует провести служебную проверку действий всех должностных лиц органов социальной защиты и местной администрации. Текслер также поручил проверить все семьи в регионе, состоящие на учете. Министр Ирина Буторина сообщила, что семье была предоставлена межведомственная профилактическая помощь, и министерство соцзащиты проведет проверку в отношении муниципальных органов и учреждений системы социальной защиты Сосновского района в части организации работы с данной семьей.

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