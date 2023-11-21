Информацию о взрывах в Евпатории и Саках опровергли в Крыму

Советник главы Крыма Олег Крючков опровергает информацию о взрывах в Евпатории и пожаре на Сакской ТЭЦ. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что это ложная информация, предоставленная враждебными силами.

Крючков призвал доверять только официальным источникам и сообщил, что на западе Крыма и в других районах полуострова ситуация остается спокойной. Ранее несколько украинских телеграм-каналов распространили сообщения о якобы громких взрывах в Евпатории и пожаре на Сакской ТЭЦ в Крыму.