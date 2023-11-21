По позициям поддерживаемых Ираном группировок в Ираке ВС США нанесли авиаудар

Военно-воздушные силы США провели авиационный удар по местонахождению группировок в Ираке, которые связываются с Ираном, сообщает ТАСС.
Достижение соглашения по заложникам зависит и от Израиля, и от ХАМАС: заявление США
Достижение окончательных соглашений по освобождению заложников теперь зависит от двух сторон.
За сутки шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии истребители коалиции
Авиация международной коалиции под командованием США дневникно нарушает воздушное пространство в районе Эт-Танф в Сирии.
Продолжение "Не родись красивой" забраковало СТС
Продолжение знаменитого сериала "Не родись красивой" выходит на телеканале СТС в 2024 году, как объявил главный режиссер канала Антон Федотов.
Совет делового сотрудничества с Белоруссией состоится в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде 22 ноября состоится заседание Совета делового сотрудничества между Нижегородской областью и Белоруссией