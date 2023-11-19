Пять постов израильской армии на границе с Ливаном атаковали бойцы "Хезболлах"

Борцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" провели операции против израильских военных в приграничных районах на юге Ливана. В заявлении, опубликованном в Telegram-канале крыла, отмечается, что шиитские отряды атаковали командные посты противника в Джель-эль-Аляме, Рамии, Ханите, Теллет-Варде и Эль-Мердже, используя управляемые ракеты. Заявлено о потерях в Армии обороны Израиля. Шесть минометных залпов были направлены в сторону еврейских поселений Метула и Шломи, приведших к взрывам в непоселенных районах. Две тяжелые ракеты класса "земля — земля" также были применены, одна из которых вызвала пожар в районе Хацур, быстро потушенный, сообщает ТАСС.

Согласно информации от телеканала Al Hadath, над приграничной зоной были замечены три боевых беспилотника, из которых два были сбиты израильскими противоракетными системами. В ответ на эти атаки артиллерия израильской армии начала интенсивный огонь по ливанской территории, а 12 приграничных поселков, используемых шиитскими бойцами для вооруженных инцидентов, были подвергнуты обстрелу.