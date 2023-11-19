4 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили в Донбассе за 80 дней

Сводный отряд пиротехников МЧС России успешно завершил миссию в Донбассе, где осуществил обезвреживание более 4 тыс. взрывоопасных предметов.

В течение почти 80 дней пиротехники проводили обследование территории площадью 340 га с использованием механических и ручных методов. Представители спецотряда ГУ МЧС России по Севастополю, Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", а также спасцентров министерства из Донского и Ногинского принимали участие в выполнении задач сводного отряда, сообщает ТАСС.