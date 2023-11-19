По факту гибели трехлетнего ребенка при пожаре возбудили уголовное дело

В Алтайском крае было начато уголовное дело в связи с гибелью трехлетнего ребенка при пожаре, сообщили в местном управлении Следственного комитета. Согласно официальному заявлению, возбуждено уголовное дело по статье 109 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности), сообщает ТАСС.
По данным следствия, в ночь с 19 на 20 ноября произошел пожар в частном доме в селе Николаевка Немецкого национального района. Тело маленького ребенка было обнаружено в ходе тушения огня. Помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина уточнила, что прокурор края взял ход расследования под свой контроль.
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