Из-за ураганного ветра в Красноярском крае ввели особый противопожарный режим

В связи с прогнозом усиления ветра, в Красноярском крае введен особый противопожарный режим на территории южного и центрального районов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС по региону.

По информации, полученной в результате межведомственного оперативного совещания в Главном управлении, было принято решение о введении специального противопожарного режима на указанных территориях. Игорь Лисин, начальник ГУ МЧС по региону, отметил в видеозаписи, размещенной в официальном Telegram-канале управления, что существует угроза возгорания внутри населенных пунктов из-за сильного ветра. В связи с этим силы и средства МЧС переведены в режим повышенной готовности, сообщает ТАСС.

В городе Красноярске из-за ураганного ветра было зафиксировано 42 происшествия. Пресс-служба управления также предупредила о прогнозируемом сильном ветре 20 ноября, с порывами до 25 м/с и более, а также о резком понижении температуры воздуха на 10 градусов. Неблагоприятные метеоусловия могут привести к задержкам в рейсах автобусов и самолетов.

Ранее сообщалось, что энергетики активно работают на устранение последствий непогоды, которая лишила электроэнергии 12 муниципальных образований в регионе. Более 170 населенных пунктов в Сибири, включая Алтайский край, Республику Алтай, Кемеровскую и Омскую области, остались без света из-за порывистого ветра. В результате урагана произошли остановки транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры, а также травмирование и гибель людей.