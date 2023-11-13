О состоянии пострадавшего в результате взрыва дрона рассказали в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил в своем канале в Telegram, что в результате взрыва боеприпаса, сброшенного украинским беспилотником, пострадал мужчина. По его словам, инцидент произошел сегодня в селе Горналь Суджанского района. Мужчина, находившийся поблизости, получил ранение от сброшенного боеприпаса. Пострадавшего доставили в районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь, включая удаление осколков. После процедуры ему было разрешено вернуться домой для амбулаторного лечения.
Обеспечение безопасного выезда россиян из Газы обсудил замглавы МИД РФ с послом Израиля
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Геннадий Богданов провел встречу с послом Израиля для обсуждения обеспечения безопасного выезда россиян из сектора Газа, как сообщило дипломатическое ведомство.
Министр Португалии решил покинуть пост на фоне дела, повлекшего отставку премьера
Министр инфраструктуры Португалии Жуау Галамба объявил о своем решении покинуть пост в свете коррупционного скандала, который стал причиной отставки премьера Антониу Кошты.
Из-за плохой погоды ограничили движение грузовиков на трассе в Свердловской области
Движение грузового транспорта временно ограничено на участке автодороги Ивдель — граница Ханты-Мансийского автономного округа с 9-го по 142-й километр из-за неблагоприятных дорожных и погодных условий.
Главой попечительского совета фонда "История Отечества" назначили Фалькова
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин решил поручить Валерию Фалькову руководителю Министерства образования и науки РФ, руководство попечительским советом фонда "История Отечества".