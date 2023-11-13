О состоянии пострадавшего в результате взрыва дрона рассказали в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил в своем канале в Telegram, что в результате взрыва боеприпаса, сброшенного украинским беспилотником, пострадал мужчина. По его словам, инцидент произошел сегодня в селе Горналь Суджанского района. Мужчина, находившийся поблизости, получил ранение от сброшенного боеприпаса. Пострадавшего доставили в районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь, включая удаление осколков. После процедуры ему было разрешено вернуться домой для амбулаторного лечения.