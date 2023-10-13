Посол Израиля сказал, что ХАМАС использует дальнобойные ракеты

ХАМАС атакует северную часть Израиля из сектора Газа с применением дальнобойных ракет, как сообщает израильский посол в России Александр Бен Цви, сообщает Russian Today.

"В данный момент ракеты были запущены из сектора Газа в северном направлении, что подразумевает использование дальнобойных ракет. Мы, к счастью, успешно перехватываем их", — сказал Бен Цви.

Ранее армия обороны Израиля провела операции в секторе Газа с целью выявления противников и возможного освобождения заложников.