Посол Израиля сказал, что ХАМАС использует дальнобойные ракеты

ХАМАС атакует северную часть Израиля из сектора Газа с применением дальнобойных ракет, как сообщает израильский посол в России Александр Бен Цви, сообщает Russian Today.
"В данный момент ракеты были запущены из сектора Газа в северном направлении, что подразумевает использование дальнобойных ракет. Мы, к счастью, успешно перехватываем их", — сказал Бен Цви.
Ранее армия обороны Израиля провела операции в секторе Газа с целью выявления противников и возможного освобождения заложников.
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