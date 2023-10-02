Пострадавший при пожаре в жилом доме в Тобольске находится в реанимации

Один из пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Тобольске находится в реанимации, и его состояние оценивается как крайне тяжелое. Кроме того, согласно информации от ТАСС, еще два человека находятся в специализированном отделении больницы и находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает Russia Today.

Произошедший взрыв газа привел к возгоранию крыши пятиэтажного дома в Тобольске. Позднее МЧС России объявило об успешной эвакуации 300 жителей этого дома.