Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.09.2023 : 97,4147
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.09.2023 : 103,1631
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 8:14

Пострадавший при пожаре в жилом доме в Тобольске находится в реанимации

Один из пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Тобольске находится в реанимации, и его состояние оценивается как крайне тяжелое. Кроме того, согласно информации от ТАСС, еще два человека находятся в специализированном отделении больницы и находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает Russia Today.

Произошедший взрыв газа привел к возгоранию крыши пятиэтажного дома в Тобольске. Позднее МЧС России объявило об успешной эвакуации 300 жителей этого дома.

Мир

ГТУ: Товарооборот Китая и Украины сократился на пятую часть прежних объемов

Согласно данным Главного таможенного управления Китая (ГТУ), объем торговли между Китаем и Украиной за январь — август 2023 года сократился на 19,5% по сравнению с предыдущим годом и составил приблизительно $4,86 миллиарда.

Читать полностью

Кирби: США введут новые санкции против Ирана за задержания американцев

США планируют ввести дополнительные санкции против высших представителей иранского руководства в ответ на якобы неправомерные задержания американских граждан в Иране.

Читать полностью

Общество

ВСУ могут получить от турецкого производителя улучшенную версию БПЛА Bayraktar

ВСУ могут получить от турецкого производителя улучшенную версию БПЛА Bayraktar

Турецкая сторона рассматривает вопрос о передаче беспилотных летательных аппаратов Bayraktar Akinci Украине/

Читать полностью
C прошлого года Украина получила почти $85 млрд общей помощи от ЕС

C прошлого года Украина получила почти $85 млрд общей помощи от ЕС

С начала прошлого года Европейский союз выделил Украине €80 млрд в качестве финансовой поддержки.

Читать полностью

Новости