Президент Финляндии Саули Ниинистё, который выразил важность поддержания отношений с Россией, имеет ограниченное влияние в политической системе своей страны и не способен повлиять на "антироссийский угар" в решениях властей. Такое мнение выразил Игорь Ковалев, первый замдекан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ.

Ранее президент Финляндии, в интервью газете New York Times подчеркнул, что для западных стран важно находить способы поддерживать отношения и взаимопонимание с Россией, особенно после завершения конфликта на Украине, чтобы обеспечить доверие и избежать возможной новой войны.

Ковалев отметил, что внутри Финляндии до сих пор существует антироссийская риторика, особенно в контексте продолжающегося украинского конфликта. Одним из признаков этой эскалации отношений стало вступление Финляндии в НАТО. Ковалев считает, что, возможно, без украинского кризиса Финляндия осталась бы вне этого альянса.

Эксперт считает, что на данный момент нет явных признаков изменения антироссийской риторики или смягчения санкций со стороны западных стран, включая Финляндию. Напротив, возможно, ужесточение санкций. Важно отметить, что Финляндия также присоединилась к странам, запретившим въезд российским автомобилям на свою территорию.

Ранее Еврокомиссия подтвердила запрет на въезд в страны Евросоюза для автомобилей, зарегистрированных в России, а также провоз некоторых личных предметов. В Финляндии также существуют жесткие ограничения для российских граждан, включая ограничение транзита и конфискацию имущества лиц, подвергнутых санкциям.

Санкции против России были ужесточены западными странами из-за событий в Украине. Президент России, Владимир Путин, выразил мнение, что эта политика ослабления и сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада и наносит ущерб мировой экономике. В России отмечали, что она справится с санкционным давлением. Некоторые западные страны также высказывали мнение о неэффективности антироссийских санкций.