Таможенные службы Финляндии не замечают значительного увеличения потока автомобилей и длин очередей на пунктах въезда, предшествуя введению страной ограничений для автомобилей с российскими номерами. Эту информацию распространило агентство Reuters, ссылаясь на официальное заявление администрации этого африканского государства. Требование о покидании страны было обусловлено подозрением в разрушительной активности, как сообщили в агентстве.
Таможенные службы также отметили, что за последние сутки количество автомобилей, пересекших границу Финляндии, уменьшилось на 30-40% по сравнению с обычными днями. Таможенные пункты продолжают работать в стандартном режиме, и российские таможенные органы не вводят новых ограничений.
Ранее глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен объявила о запрете на въезд в Финляндию для легковых автомобилей с российскими номерами с полуночи 16 сентября. Это ограничение не распространяется на легковые автомобили российских дипломатов, а также на россиян, желающих въехать в страну по гуманитарным причинам. Аналогичные ограничения уже ввели Латвия, Литва и Эстония.
Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, в среду эстонская сторона не пропустила через границу автомобиль гражданина Литвы с российскими номерами на пограничном пункте "Нарва".
В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября, ввоз товаров из России в Евросоюз запрещен для продуктов, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, вне зависимости от цели использования и срока нахождения на территории ЕС, включая легковые автомобили с менее чем 10 местами. Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В этом списке перечислены разнообразные товары, включая мобильные телефоны, аудио- и видеозаписывающие устройства, чемоданы, портфели, предметы одежды, зубную пасту, шампуни и другие средства гигиенического назначения.
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