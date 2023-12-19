Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о том, что республика не нуждается в энергетических ресурсах от России и вполне справляется сама. Политик сделала акцент на независимость Финляндии в этом направлении.

- У нас не осталось никаких связей с Россией, когда дело касается сферы энергетики, - сообщила Валтонен во время своего выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

Политик подчеркнула, что Финляндия способна практически на 100% обеспечивать свои потребности самостоятельно. А на данный момент ведется работа над инвестициями для дальнейшего развития промышленности.