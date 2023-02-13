Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что правительство страны еще не приняло окончательного решения касаемо поставок Вооружённым силам Украины танков Leopard. Такая информация стала известна в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства ФРГ Анналеной Бербок.
«Правительство Финляндии ещё не приняло окончательного решения по поводу поставки Leopard, этот вопрос будет активно обсуждаться финскими властями»
Ранее испанские власти приняли решение присоединиться к поставкам танков Leopard 2 украинским военным.
Еврокомиссар Джентилони: ЕК не исключает недостатка в поставках газа в ближайшие месяцы
ЕК хотела бы, чтобы механизм совместных закупок газа, призванный помочь в наполнении хранилищ Евросоюза к следующей зиме, был запущен до конца первого квартала.
Королева-консорт Великобритании получила положительный тест на коронавирус
В связи с этим все мероприятия с ее участием на этой неделе отменены
Военные врачи стали все чаще попадать под обстрел ВСУ
За последние восемь дней группа врачей не раз попадала под обстрел боевиков
Экс-советник главы Пентагона: ВС РФ вскоре уничтожат всех иностранных наемников в зоне СВО
Боеспособность вооруженных сил России находится на самом высоком уровне