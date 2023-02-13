Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что правительство страны еще не приняло окончательного решения касаемо поставок Вооружённым силам Украины танков Leopard. Такая информация стала известна в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства ФРГ Анналеной Бербок.

«Правительство Финляндии ещё не приняло окончательного решения по поводу поставки Leopard, этот вопрос будет активно обсуждаться финскими властями»

Ранее испанские власти приняли решение присоединиться к поставкам танков Leopard 2 украинским военным.