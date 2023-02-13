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  • Опубликована сегодня в 21:08

Глава МИД Хаависто: "Правительство Финляндии ещё не приняло окончательного решения по поводу поставки Leopard"

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что правительство страны еще не приняло окончательного решения касаемо поставок Вооружённым силам Украины танков Leopard. Такая информация стала известна в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства ФРГ Анналеной Бербок.

«Правительство Финляндии ещё не приняло окончательного решения по поводу поставки Leopard, этот вопрос будет активно обсуждаться финскими властями»

Ранее испанские власти приняли решение присоединиться к поставкам танков Leopard 2 украинским военным.

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