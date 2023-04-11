На территории Финляндии перестали действовать активы России на сумму €207 млн. Причина тому - распространение санкций, предназначенных для РФ. Об этом официально заявило Министерство иностранных дел северноевропейской страны.

"Было выдано более 300 постановлений об аресте. Арест касается всех активов, включая мелкие платежи или средства на счетах"

США также не отстают: американский Минфин сообщал, что Соединенные Штаты и их союзники заморозили активы россиян, подпавших под санкции, на общую сумму порядка $58 млрд.