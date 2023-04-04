Генеральное консульство Финляндии в Петрозаводске временно закрыто из-за отсутствия в нем необходимости: на данный момент "значительно сокращены основные задачи офиса". Об этом сообщает финский МИД.
При какой-либо надобности консульство может быть открыт позже.
Напомним, что 4 апреля Финояндия официально примет членство НАТО: в штаб-квартире альянса в Брюселле поднимут флаг недавно вошедшего государства.
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Кроме того, приостанавливается рассмотрение просьб о выдаче россиянам видов на жительство и предоставление литовского гражданства.
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