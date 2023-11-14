Финляндия готовится ограничить движение на границе из-за роста числа нелегальных мигрантов

Нацеленные на предотвращение возможного увеличения потока нелегальных мигрантов, власти Финляндии приступили к подготовительной работе по ограничению движения на границе с Россией, объявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен на пресс-конференции.

Она подчеркнула, что в Хельсинки озабочены прибывающими на восточную границу людьми без документов, запрашивающими убежище. За последнюю неделю их число достигло 60 человек, в предыдущей неделе было зарегистрировано 71 случай.

Однако большинство из них не являются гражданами России, а представляют собой мигрантов из Ближнего Востока. Министр сообщила, что вопрос уже обсуждается с Москвой, и что правительство Финляндии может принять решение ограничить или закрыть пограничные переходы в соответствии со статьей 16 Закона о пограничной охране, если существует серьезная угроза общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения.

Несмотря на то, что количество мигрантов без виз на границе относительно невелико, Мари Рантанен подчеркнула, что "дело не всегда в количестве, а в явлении", и не исключила возможности закрытия границы в будущем.