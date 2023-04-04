Глава МИД Финляндии подписал документ о присоединении республики к НАТО

Пекка Хаависто, министр иностранных дел Финляндии, поставил свою подпись на документе, подтверждающем вступление Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом проинформировала телерадиокомпания Yle.
Подписанный документ будет передан представителям властей США. После этого республика станет полноправным членом НАТО.
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