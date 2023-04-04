Новость об официальном вступлении Финляндии в НАТО стала впервые известна от польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, которую он опубликовал в своём Twitter.
"Финляндия теперь в НАТО. Поздравляем! С сегодняшнего дня альянс состоит из 31 страны"
Интересный момент, что после вступления страны в состав Североатлантического альянса общая граница стран НАТО с Россией увеличится более чем вдвое с нынешних 1215 км.
Боррель сообщил, что ЕС поддержит переход Украины на зелёную энергетику
Политик также отметил важность Молдавии и стран на западе Балкан для ЕС в вопросе энергетики
МИД: РФ будет предпринимать меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО
Меры будут комплексными
Новый выпуск "ЧБД?" за два дня набрал 45 млн просмотров
Основатели юмористической интернет-программы отказались от публикации видео на YouTube
Галустян получил армянское гражданство
На презентации жилого комплекса в Ереване российский актер и шоумен Михаил Галустян объявил о получении армянского гражданства.