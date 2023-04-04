Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.04.2023 : 77,951
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.04.2023 : 84,6185
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:28

Польский премьер Моравецкий: "Финляндия теперь в НАТО. Поздравляем!"

Новость об официальном вступлении Финляндии в НАТО стала впервые известна от польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, которую он опубликовал в своём Twitter.

"Финляндия теперь в НАТО. Поздравляем! С сегодняшнего дня альянс состоит из 31 страны"

Интересный момент, что после вступления страны в состав Североатлантического альянса общая граница стран НАТО с Россией увеличится более чем вдвое с нынешних 1215 км.

Мир

Боррель сообщил, что ЕС поддержит переход Украины на зелёную энергетику

Политик также отметил важность Молдавии и стран на западе Балкан для ЕС в вопросе энергетики

Читать полностью

МИД: РФ будет предпринимать меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО

Меры будут комплексными

Читать полностью

Общество

Новый выпуск "ЧБД?" за два дня набрал 45 млн просмотров

Основатели юмористической интернет-программы отказались от публикации видео на YouTube

Читать полностью

Галустян получил армянское гражданство

На презентации жилого комплекса в Ереване российский актер и шоумен Михаил Галустян объявил о получении армянского гражданства.

Читать полностью

Новости