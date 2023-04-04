Новость об официальном вступлении Финляндии в НАТО стала впервые известна от польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, которую он опубликовал в своём Twitter.

"Финляндия теперь в НАТО. Поздравляем! С сегодняшнего дня альянс состоит из 31 страны"

Интересный момент, что после вступления страны в состав Североатлантического альянса общая граница стран НАТО с Россией увеличится более чем вдвое с нынешних 1215 км.