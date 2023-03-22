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  • Опубликована сегодня в 19:26

YLE: в финском порту Котка задержали судно, которое может быть связано с россиянином, включенным в санкционные списки ЕС

В финском порту Котка задержали грузовое судно с удобрениями, часть которых якобы принадлежит гражданину России, находящемуся под санкциями. Об этом сообщает издание YLE.

В настоящее время Министерство иностранных дел Финляндии рассматривает заявление о разрешении на экспорт.

Отмечается, что это первый случай, когда в данном порту было задержано судно из-за санкций, введенных Евросоюзом.

По правилам содружества, если будет доказано, что активы находятся под санкциями, то они будут заморожены.

По предварительным данным, на судне находится около 20 тыс. тонн удобрений, стоимостью €480-600 за одну тонну. Таким образом, общая стоимость груза составляет €10-12 млн.

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