В финском порту Котка задержали грузовое судно с удобрениями, часть которых якобы принадлежит гражданину России, находящемуся под санкциями. Об этом сообщает издание YLE.
В настоящее время Министерство иностранных дел Финляндии рассматривает заявление о разрешении на экспорт.
Отмечается, что это первый случай, когда в данном порту было задержано судно из-за санкций, введенных Евросоюзом.
По правилам содружества, если будет доказано, что активы находятся под санкциями, то они будут заморожены.
По предварительным данным, на судне находится около 20 тыс. тонн удобрений, стоимостью €480-600 за одну тонну. Таким образом, общая стоимость груза составляет €10-12 млн.
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