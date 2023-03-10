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  • Опубликована сегодня в 11:19

Президент Финляндии готов к переговорам с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg.

"Должен сказать, что я абсолютно готов поговорить с ним, если в этом будет какая-то польза. Но в данный момент не видим ничего такого", — отметил Ниинистё.

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