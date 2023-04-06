Правительство Финляндии ушло в отставку в связи с избранием нового парламента. Об этом сообщили в канцелярии президента.
Президент страны Саули Ниинистё принял отставку кабинета министров, возглавляемого Санной Марин.
До того момента, пока не будет сформировано новое правительство, прежнее руководство будет исполнять технические обязанности.
Украина и Польша договорились о совместном производстве 125-мм снарядов для танков
Подписан соответствующий меморандум
Столтенберг: Швеция вступит в НАТО, несмотря на противодействие Турции и Венгрии
Несмотря на противодействие Турции и Венгрии, Швеция в скором времени станет членом Организации Североатлантического договора.
К Пушкинской карте подключились свыше 2 тыс. кинотеатров с момента запуска программы
Еженедельно к культурному проекту подключается около семи синематографов
"Плюс Дача" от "Яндекса Плюс" откроется в Москве в апреле
Культурное пространство будет включать и спортивные мероприятия