Правительство Финляндии ушло в отставку в связи с избранием нового парламента. Об этом сообщили в канцелярии президента.

Президент страны Саули Ниинистё принял отставку кабинета министров, возглавляемого Санной Марин.

До того момента, пока не будет сформировано новое правительство, прежнее руководство будет исполнять технические обязанности.