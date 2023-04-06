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  • Опубликована сегодня в 13:42

Правительство Финляндии ушло в отставку

Правительство Финляндии ушло в отставку в связи с избранием нового парламента. Об этом сообщили в канцелярии президента.

Президент страны Саули Ниинистё принял отставку кабинета министров, возглавляемого Санной Марин.

До того момента, пока не будет сформировано новое правительство, прежнее руководство будет исполнять технические обязанности.

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