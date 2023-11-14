Финляндия и Эстония призывают Китай к сотрудничеству в расследовании повреждения газопровода Balticconnector

Финляндия и Эстония отправили письмо Китаю с призывом к совместному сотрудничеству в рамках расследования повреждения газопровода Balticconnector. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на главу МИД Эстонии Маргуса Цахкну.

По его словам: "Всего пару дней назад мы вместе с Финляндией направили Китаю ноту о юридическом сотрудничестве. Мы искренне надеемся на позитивный отклик, и совместными усилиями сможем провести более эффективное расследование".

Ранее, 10 ноября, было объявлено, что обнаруженный якорь недалеко от места повреждения газопровода Balticconnector принадлежал китайскому судну Newnew Polar Bear.

Финская полиция предполагает, что действия судна могли спровоцировать повреждение инфраструктуры, однако не исключает случайности происшествия. Оператор газопровода Gasgrid отметил, что восстановление работы Balticconnector ожидается не ранее апреля 2024 года.