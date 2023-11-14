Финляндия и Эстония призывают Китай к сотрудничеству в расследовании повреждения газопровода Balticconnector

Финляндия и Эстония отправили письмо Китаю с призывом к совместному сотрудничеству в рамках расследования повреждения газопровода Balticconnector. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на главу МИД Эстонии Маргуса Цахкну.
По его словам: "Всего пару дней назад мы вместе с Финляндией направили Китаю ноту о юридическом сотрудничестве. Мы искренне надеемся на позитивный отклик, и совместными усилиями сможем провести более эффективное расследование".
Ранее, 10 ноября, было объявлено, что обнаруженный якорь недалеко от места повреждения газопровода Balticconnector принадлежал китайскому судну Newnew Polar Bear.
Финская полиция предполагает, что действия судна могли спровоцировать повреждение инфраструктуры, однако не исключает случайности происшествия. Оператор газопровода Gasgrid отметил, что восстановление работы Balticconnector ожидается не ранее апреля 2024 года.
В Китае начал функционировать интернет-кабель с рекордной скоростью передачи данных
В Китае начал функционировать интернет-кабель с рекордной скоростью передачи данных в 1,2 терабита в секунду. Этот проект стал результатом совместной работы Университета Цинхуа, оператора China Mobile, а также компаний Huawei Technologies и Cernet Corporation, сообщает издание South China Morning Post.
На официальном YouTube-канале PlayStation был выпущен свежий трейлер предстоящей игры "Аватар: Границы Пандоры"
В этот раз видео посвящено уникальным особенностям проекта, которые будут доступны геймерам, использующим игровые системы от Sony, сообщает Российская Газета.
2ГИС выполнил значительное обновление версии своего приложения для мультимедийных экранов автомобилей
В свете растущих продаж новых автомобилей в России, оснащенных мультимедийными системами поддержки CarPlay и Android Auto, 2ГИС тщательно обновила картографическую версию приложения для этих платформ.
Использование искусственного интеллекта для добычи кислорода на Марсе может обеспечить будущую колонизацию
Китайские ученые разработали метод, при помощи которого искусственный интеллект (ИИ) способен добывать необходимые материалы для производства кислорода, используя марсианские руды.