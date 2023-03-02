После ухода с российского рынка финские компании в совокупности потеряли порядка четырех миллиардов долларов. Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat.
"Наибольшие потери понесла энергетическая компания Fortum, на втором месте по убыткам стоит строительная компания YIT", — говорится в публикации издания, передает РИА "Новости".
Кроме того, серьезно пострадал основной финский авиаперевозчик Finnair из-за введения санкций против России.
"На деятельности Finnair сильно сказывается закрытие российского воздушного пространства для иностранных самолетов, усложняющее осуществление рейсов на критически важном для компании азиатском направлении", — пишут авторы материала.
Ранее, торгпред России в Финляндии Антон Логинов заявлял, что Хельсинки недооценили влияние санкций на национальную экономику, товарооборот с Россией в 2023 году может снизиться до 4,5 миллиарда евро.
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