После ухода с российского рынка финские компании в совокупности потеряли порядка четырех миллиардов долларов. Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat.

"Наибольшие потери понесла энергетическая компания Fortum, на втором месте по убыткам стоит строительная компания YIT", — говорится в публикации издания, передает РИА "Новости".

Кроме того, серьезно пострадал основной финский авиаперевозчик Finnair из-за введения санкций против России.

"На деятельности Finnair сильно сказывается закрытие российского воздушного пространства для иностранных самолетов, усложняющее осуществление рейсов на критически важном для компании азиатском направлении", — пишут авторы материала.

Ранее, торгпред России в Финляндии Антон Логинов заявлял, что Хельсинки недооценили влияние санкций на национальную экономику, товарооборот с Россией в 2023 году может снизиться до 4,5 миллиарда евро.