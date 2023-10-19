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Финляндия запретила сделки на покупку недвижимости гражданам России из-за национальной безопасности
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  • Опубликована сегодня в 13:33

Финляндия запретила сделки на покупку недвижимости гражданам России из-за национальной безопасности

Министерство обороны Финляндии приняло решение запретить три сделки на приобретение недвижимости гражданами России и связанной с Россией компанией.

Эти решения были подписаны министром обороны Антти Хяккяненом. Запрет касается объектов недвижимости в Руоколахти и Китеэ, которые были приобретены как частными лицами, так и компанией, чьи фактические бенефициары также являются гражданами России.

Минобороны Финляндии объясняет этот шаг тем, что сделки могут представлять угрозу национальной обороне и территориальной целостности страны.

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