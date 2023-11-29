Водителей в России не будут штрафовать за отсутствие зимней резины

Водителей в России не будут оштрафовывать за отсутствие зимней резины, заявил Михаил Черников, глава ГИБДД. Он подчеркнул, что инспекторы не будут налагать штрафы или эвакуировать автомобили из-за этого нарушения.

Черников отметил, что каждый владелец транспортного средства должен самостоятельно заботиться о подготовке своего автомобиля для безопасного передвижения по дорогам зимой. Важно отметить, что езда на летней резине в зимний период с 1 сентября остается нарушением, за которое предусмотрен штраф в размере от 500 рублей, согласно КоАП, сообщает РИА Новости.