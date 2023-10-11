Сенаторы одобрили закон о штрафах за перевозку блоков сигарет и вейпов сверх нормы

Совет Федерации России одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие штрафы за перевозку немаркированных сигарет и других немаркированных табачных изделий, превышающих установленный лимит, до 25 000 рублей.

Эти изменения являются частью статьи 14.53.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая устанавливает штрафы для физических лиц, нарушающих запрет на перевозку табачных изделий, табачных изделий и никотиносодержащей продукции, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки или надлежащая идентификационная маркировка, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Эти правила также распространяются на продукцию, подпадающую под юрисдикцию Евразийского экономического союза. Нарушение этих правил может повлечь за собой наложение административных штрафов на физических лиц в размере от 15 000 до 25 000 рублей, а также конфискацию продукции.

Никотиносодержащие продукты, подпадающие под действие настоящих правил, включают вейпы, как содержащие никотин, так и безникотиновые разновидности, а также подогретые табачные изделия.

Эти ограничения прописаны в законе "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или употребления никотиносодержащих изделий", о чем упомянула Ирина Рукавишникова, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Согласно действующим правилам, физическим лицам не разрешается перевозить по стране более 200 сигарет, подогретых табачных изделий или более 5 единиц никотинсодержащих изделий общим объемом не более 20 мл никотинсодержащей жидкости.

Согласно статистике, в 2022 году на нелегальные электронные сигареты приходилось примерно 90% от общего объема рынка подобной продукции в России. Эти правила направлены на борьбу с нелегальным рынком и обеспечение соответствия табака и никотиносодержащих изделий применимым законам.