На Ставрополье финансирование развития сел увеличат на треть в 2024 году

Финансирование программы комплексного развития сельских территорий на территории Ставропольского края в 2024 году планируется увеличить на треть, достигнув более 650 миллионов рублей. Эту информацию предоставили представители пресс-службы регионального Министерства сельского хозяйства.
Согласно официальному заявлению, в 2024 году сумма финансирования программы "Комплексное развитие сельских территорий" будет увеличена на более чем треть. Эти средства будут направлены на улучшение благоустройства сельских территорий, развитие транспортной инфраструктуры, улучшение жилищных условий и реконструкцию социальных объектов на селе. Планируется выделить свыше 650 миллионов рублей из двух уровней бюджета, сообщает ТАСС.
Согласно данным Минсельхоза края, в 2023 году на данную программу было выделено более 462 миллиона рублей. В результате реализации программы в 12 районах были созданы новые зоны отдыха и детские площадки, также были отремонтированы тротуары.
По информации пресс-службы министерства, основную часть финансирования программы в 2024 году составят средства краевого бюджета. Приблизительно 550 миллионов рублей будет направлено на реконструкцию школьного здания в Арзгирском округе и спортивного комплекса в Кочубеевском округе. Также планируется улучшение дорожной инфраструктуры в селе Ачикулак Нефтекумского округа, а также благоустройство четырех объектов общественных пространств. Около пяти семей получат социальные выплаты на улучшение жилищных условий.
200 палаток и 800 спальных мешков для помощи беженцам Греция отправила на Кипр
Греция отправила на Кипр через механизм гражданской защиты Европы 200 палаток и 800 спальных мешков, предоставляя поддержку беженцам, прибывающим на остров из Ближнего Востока.
13 декабря пройдет заседание российско-китайской комиссии по гумсотрудничеству
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поручил провести двадцать четвёртое заседание комиссии по гуманитарному сотрудничеству между Россией и Китаем в формате видеоконференции 13 декабря.
Владимир Путин посетил Центр знаний "Машук"
Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые посетил Центр знаний "Машук", который был открыт в августе 2022 года.
Из-за остановки состава поезда МЦД-3 задерживаются в пути
Движение по поездам МЦД-3 задерживается из-за технической поломки одного из составов. Информация об этом поступила из официального Telegram-канала столичного департамента транспорта