На Ставрополье финансирование развития сел увеличат на треть в 2024 году

Финансирование программы комплексного развития сельских территорий на территории Ставропольского края в 2024 году планируется увеличить на треть, достигнув более 650 миллионов рублей. Эту информацию предоставили представители пресс-службы регионального Министерства сельского хозяйства.

Согласно официальному заявлению, в 2024 году сумма финансирования программы "Комплексное развитие сельских территорий" будет увеличена на более чем треть. Эти средства будут направлены на улучшение благоустройства сельских территорий, развитие транспортной инфраструктуры, улучшение жилищных условий и реконструкцию социальных объектов на селе. Планируется выделить свыше 650 миллионов рублей из двух уровней бюджета, сообщает ТАСС.

Согласно данным Минсельхоза края, в 2023 году на данную программу было выделено более 462 миллиона рублей. В результате реализации программы в 12 районах были созданы новые зоны отдыха и детские площадки, также были отремонтированы тротуары.

По информации пресс-службы министерства, основную часть финансирования программы в 2024 году составят средства краевого бюджета. Приблизительно 550 миллионов рублей будет направлено на реконструкцию школьного здания в Арзгирском округе и спортивного комплекса в Кочубеевском округе. Также планируется улучшение дорожной инфраструктуры в селе Ачикулак Нефтекумского округа, а также благоустройство четырех объектов общественных пространств. Около пяти семей получат социальные выплаты на улучшение жилищных условий.