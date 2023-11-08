Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.11.2023 : 92,4151
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.11.2023 : 98,7863
Набиуллина: Конфискация российских активов за рубежом влечет негатив для мировой финансовой системы
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:52

Набиуллина: Конфискация российских активов за рубежом влечет негатив для мировой финансовой системы

Конфискация российских активов за рубежом вызывает негативные последствия для мировой финансовой системы, и Центральный банк России готов принять необходимые меры для защиты российских интересов.Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе форума Finopolis 2023. Она подчеркнула, что эти события могут создать неблагоприятный прецедент для всей мировой финансовой системы.

Набиуллина также обратила внимание на предыдущие предупреждения Центрального банка относительно рисков, связанных с владением иностранными ценными бумагами. Российским инвесторам уже удалось продать иностранные ценные бумаги на сумму 4 миллиарда долларов, сократив свои риски по этим активам. Центральный банк ранее ограничивал неквалифицированных инвесторов в приобретении иностранных ценных бумаг, разрешая такие инвестиции только квалифицированным инвесторам, чьи активы были первоначально заморожены.

Мир

Премьер Грузии заявил о планах продолжить курс на вступление в ЕС

Премьер Грузии заявил о планах продолжить курс на вступление в ЕС

Грузия продолжит свое стремление к полноправному членству в Европейском союзе (ЕС) после того, как Европейская комиссия рекомендовала предоставить стране статус кандидата в члены ЕС.

Читать полностью
ЕС намерен

ЕС намерен "в ближайшие дни" представить 12-й пакет санкций против России

Европейская комиссия и внешнеполитическая служба ЕС намерены обнародовать 12-й пакет санкций против России в ближайшие дни, сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

Читать полностью

Общество

Американские ученые описали динозавра жившего под землей

Американские ученые описали динозавра жившего под землей

Ученые из Музея естественных наук Северной Каролины в США раскрыли необычные особенности ранее известного динозавра, вид Thescelosaurus neglectus, который жил в позднемеловую эпоху, незадолго до глобальной катастрофы вызванной падением астероида. Он был назван Вилло, и первоначальные исследования не обнаружили у него ничего необычного, сообщает Mir24.Tv.

Читать полностью
Диетолог Джутова: еда после 18 часов не мешает похудению

Диетолог Джутова: еда после 18 часов не мешает похудению

Диетолог Мариана Ютова рассмотрела некоторые неправильные представления о похудении.

Читать полностью

Новости