Набиуллина: Конфискация российских активов за рубежом влечет негатив для мировой финансовой системы

Конфискация российских активов за рубежом вызывает негативные последствия для мировой финансовой системы, и Центральный банк России готов принять необходимые меры для защиты российских интересов.Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе форума Finopolis 2023. Она подчеркнула, что эти события могут создать неблагоприятный прецедент для всей мировой финансовой системы.
Набиуллина также обратила внимание на предыдущие предупреждения Центрального банка относительно рисков, связанных с владением иностранными ценными бумагами. Российским инвесторам уже удалось продать иностранные ценные бумаги на сумму 4 миллиарда долларов, сократив свои риски по этим активам. Центральный банк ранее ограничивал неквалифицированных инвесторов в приобретении иностранных ценных бумаг, разрешая такие инвестиции только квалифицированным инвесторам, чьи активы были первоначально заморожены.
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