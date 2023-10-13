В мае медучреждениям направят 675 млн рублей на выплаты работникам

Правительство Российской Федерации выдало указание Министерству труда на выделение бюджетных средств в размере более 675 миллионов рублей в 2023 году. Эти средства предназначены для поддержки федеральных медицинских учреждений и выплаты зарплат определенным категориям работников, как определено указом президента от 7 мая 2012 года (№ 597) о мероприятиях по реализации государственной социальной политики.

Министерство труда России будет ответственным за выделение этих средств и следит за их целевым и эффективным использованием. Отчет об использовании средств должен быть представлен правительству до 1 февраля 2024 года, сообщает ТАСС.

Указ президента от 2012 года определяет конкретные категории работников в сфере здравоохранения, социального обслуживания населения, образования, культуры и науки, которые имеют право на увеличение зарплат. Согласно этому указу, зарплаты учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны составлять не менее 100% от средней заработной платы в их регионе, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников — не менее 200%.