Украина получила очередную денежную поддержку от своих союзников: на этот раз Финляндия стала финансовым донором, которая выделила конфликтующей стороне €29 млн на гуманитарную помощь и укрепление сотрудничества в целях развития. Такой информацией поделилось МИД республики.
В ведомстве уточнили, что €15 млн пойдут на гуманитарную помощь, а €14 млн - на поддержку Украины в сфере образования, окружающей среды и радиационной безопасности, а также на восстановление инфраструктуры.
Орбан: Венгрия может пересмотреть отношения с Россией
В какую сторону, он не уточнил
В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов
Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать