Украина получила очередную денежную поддержку от своих союзников: на этот раз Финляндия стала финансовым донором, которая выделила конфликтующей стороне €29 млн на гуманитарную помощь и укрепление сотрудничества в целях развития. Такой информацией поделилось МИД республики.

В ведомстве уточнили, что €15 млн пойдут на гуманитарную помощь, а €14 млн - на поддержку Украины в сфере образования, окружающей среды и радиационной безопасности, а также на восстановление инфраструктуры.