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  • Опубликована сегодня в 22:08

Фильмы и сериалы Disney покинут российский онлайн-кинотеатр

Российские онлайн-кинотеатры останутся без мультфильмов и сериалов от компании Disney. Это связано с истечением в марте 2023 срока контракта между зарубежной студией и отечественными видеосервисами. Продлевать соглашение с интернет-площадками медиаконгломерат индустрии развлечений не планирует.

Представители российского офиса Disney, а также «Кинопоиска», «Иви» и Okko не стремятся комментировать нынешнюю ситуацию.

Наибольшей популярностью у зрителей РФ были такие детские фильмы, как "Король Лев", "Холодное сердце", "Зверополис", "Энканто", "Душа", а также фильм "Круэлла".

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