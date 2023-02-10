Российские онлайн-кинотеатры останутся без мультфильмов и сериалов от компании Disney. Это связано с истечением в марте 2023 срока контракта между зарубежной студией и отечественными видеосервисами. Продлевать соглашение с интернет-площадками медиаконгломерат индустрии развлечений не планирует.
Представители российского офиса Disney, а также «Кинопоиска», «Иви» и Okko не стремятся комментировать нынешнюю ситуацию.
Наибольшей популярностью у зрителей РФ были такие детские фильмы, как "Король Лев", "Холодное сердце", "Зверополис", "Энканто", "Душа", а также фильм "Круэлла".
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