Ханде Эрчел и Бурак Дениз поделились своими предпочтениями относительно ролей в русской классике

Актриса Ханде Эрчел выразила желание исполнить роль Анны Карениной, как она рассказала в интервью Кинопоиску. В то время как ее партнер по съемкам, Бурак Дениз, выразил интерес к участию в экранизации "Преступления и наказания", где, по всей видимости, он хотел бы сыграть студента Родиона Раскольникова, главного героя романа Федора Достоевского.
При этом он отметил, что в настоящее время исполняет роль героя со сложными психологическими проблемами, который вынужден скрываться от закона, и это было давно желаемой ролью для него, сообщает Газета.Ру.
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Шольц считает, что в росте цена на газ виновата Россия
Политик уверен, что все проблемы создает исключительно российское правительство.
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