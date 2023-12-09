Ханде Эрчел и Бурак Дениз поделились своими предпочтениями относительно ролей в русской классике

Актриса Ханде Эрчел выразила желание исполнить роль Анны Карениной, как она рассказала в интервью Кинопоиску. В то время как ее партнер по съемкам, Бурак Дениз, выразил интерес к участию в экранизации "Преступления и наказания", где, по всей видимости, он хотел бы сыграть студента Родиона Раскольникова, главного героя романа Федора Достоевского.

При этом он отметил, что в настоящее время исполняет роль героя со сложными психологическими проблемами, который вынужден скрываться от закона, и это было давно желаемой ролью для него, сообщает Газета.Ру.