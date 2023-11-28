Министерство культуры выделит финансирование для съемок патриотических фильмов

Всего ведомство поддержит создание 249 кинокартин, включая игровые, неигровые, анимационные ленты и сериалы, а также фильмы для детей и подростков, как сообщила Ольга Любимова, министр культуры, в своем телеграм-канале.
Согласно информации, опубликованной на сайте "Бюллетень кинопрокатчика", государственную финансовую поддержку получат проекты "Своих не бросаем" и "Свинцовые небеса" о СВО, экранизация рассказа "Лес" Захара Прилепина, а также документальные биографические фильмы о писателе Эдуарде Лимонове и режиссере Никите Михалкове.
Среди детских фильмов средства от министерства культуры и Фонда кино будут выделены на продолжение "Чебурашки" и фильм "Суперангел", сообщает Говорит Москва.
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