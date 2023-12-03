Джулия Робертс поделилась информацией о более трагическом варианте концовки "Красотки"

Актриса отметила, что изначально фильм предполагал более мрачный финал. В интервью в программе "Шоу Грэма Нортона" она рассказала об этом варианте завершения фильма, в котором ее персонаж, проститутка Вивиан, оставалась на обочине, получив от Эдварда деньги за проведенную ночь.

Робертс также выразила гордость за участие в драматической роли, но признала, что после отмены фильма из-за закрытия продюсерской компании она чувствовала разочарование. Впоследствии Disney взяла фильм под свою опеку, неожиданно придав ему комический характер, сообщает Газета.Ру.