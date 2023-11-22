По слухам, начинается работа над новой частью "Джейсона Борна"

Начат процесс разработки новой части франшизы "Джейсон Борн". По слухам, режиссером этого проекта возможно станет Эдвард Бергер, известный своей работой над военной драмой "На Западном фронте без перемен".
Согласно информации от Deadline, фильм находится на ранней стадии производства и еще не имеет готового сценария. Как только сценарий будет завершен, студия Universal Pictures намерена связаться с Мэттом Дэймоном, чтобы уговорить его вернуться в роль Джейсона Борна. Пока неизвестно, заинтересуется ли актер возобновлением одного из своих наиболее узнаваемых образов.
Мэтт Дэймон исполнил роль Борна в четырех из пяти фильмов франшизы. Последняя часть была выпущена в 2016 году, сообщает Чемпионат.Com
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