Фильм "По щучьему велению" от режиссера Александра Войтинского снова стал лидером кинопроката в России

За менее чем месяц он собрал более 2 миллиардов рублей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы о показах фильмов в кинозалах. Фильм вышел в прокат 26 октября и только за последний уик-энд с 16 по 19 ноября добавил к своей кассе почти 206 миллионов рублей, сообщает РБК.

Кинокартина "По щучьему велению" достигла двухмиллиардного рубежа всего за 24 дня проката. В сравнении, фильму "Вызов", выпущенному в апреле, потребовалось более трех месяцев для достижения этой отметки. Портал Kinobusiness сообщает, что шесть других отечественных фильмов, преодолевших отметку в 2 миллиарда рублей, выходили в прокат в новогодние праздники или перед ними.

"По щучьему велению" удерживает лидерство в российском кинопрокате уже четвертый уик-энд подряд. За последние выходные касса составила 206 миллионов рублей, предыдущие уик-энды показали результаты в 304 миллиона и 786,4 миллиона рублей соответственно. Первый уик-энд принес фильму 401,3 миллиона рублей.

На втором месте по уровню сборов за минувший уик-энд следуют российская комедия "Моя ужасная сестра-2", французский экшен "Катастрофа", отечественная семейная лента "Папаша в бегах", российская спортивная драма "Легенда о самбо" и другие.

"По щучьему велению" является экранизацией русской народной сказки с некоторыми изменениями в сюжете. Герой, простак Емеля, случайно находит в реке волшебную щуку, готовую исполнить три его желания. Сюжет развивается так, что Емеля влюбляется в царевну Анфису, а щука, превращенная в девушку Василису, помогает ему завоевать ее сердце. Роли в фильме исполнили Никита Кологривый, Мила Ершова и Алина Алексеева.