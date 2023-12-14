Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказал свое мнение о визите президента Украины Владимира Зеленского в США на собственной странице в социальной сети. Киев не сумел договориться о дополнительной финансовой помощи, поэтому, как считает политик, Франция и Евросоюз также должны отказаться от мер поддержки.
- Катастрофа продолжается для Зеленского, который покидает США с пустыми руками! - эмоционально сообщил Филиппо. - Из крана больше не течет! Все кончено!
Кроме того, он подчеркнул, что поддержка киевского режима должна быть прекращена и со стороны Франции, и со стороны стран Евросоюза. Напомним, что Зеленский прибыл на переговоры из-за блокировки запроса Белого дома на дополнительное финансирование Украины.
Западные СМИ встревожены решением Путина усилить ВМФ России
В распоряжение военных сил поступили смертоносные атомные подлодки.
В Китае в связи с новой эпидемией микоплазменной пневмонии ввели масочный режим
В Китае введен режим обязательного ношения масок в общественных местах из-за быстрого распространения микоплазменной пневмонии, особенно среди детей.
Опровергнута популярная теория формирования жизни на Земле
Недавнее исследование, представленное международной командой ученых, опровергает теорию о том, что элементы, необходимые для формирования жизни, были доставлены на Землю астероидами и метеоритами.
В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках
Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает исключение частных клиник из списка медицинских учреждений, где разрешено проводить аборты.