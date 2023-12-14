Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказал свое мнение о визите президента Украины Владимира Зеленского в США на собственной странице в социальной сети. Киев не сумел договориться о дополнительной финансовой помощи, поэтому, как считает политик, Франция и Евросоюз также должны отказаться от мер поддержки.

- Катастрофа продолжается для Зеленского, который покидает США с пустыми руками! - эмоционально сообщил Филиппо. - Из крана больше не течет! Все кончено!

Кроме того, он подчеркнул, что поддержка киевского режима должна быть прекращена и со стороны Франции, и со стороны стран Евросоюза. Напомним, что Зеленский прибыл на переговоры из-за блокировки запроса Белого дома на дополнительное финансирование Украины.