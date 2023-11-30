Филиппины направляют делегацию в Иран для переговоров по освобождению заложников судна Galaxy Leader

Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший объявил, что Филиппины отправят делегацию в Иран с целью проведения переговоров по вопросу освобождения 17 филиппинских моряков, захваченных на борту грузового судна Galaxy Leader в Красном море хуситами "Ансар Аллах".

Хуситы подтвердили захват судна и удержание экипажа. Инцидент вызвал обвинения со стороны Израиля, винившего Иран. Судно, по данным Marine Traffic, следовало под флагом Багамских Островов, и принадлежит британской компании, оператором является японская Nippon Yusen. На борту находились граждане разных стран, включая Филиппины, Украину, и Болгарию.