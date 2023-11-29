Певец Филипп Киркоров похвалил Ани Лорак за самую красивую фигуру шоу-бизнеса

На шоу "Стол заказов" Филипп Киркоров высказал мнение, что у его коллеги, Ани Лорак, самая прекрасная фигура в российском шоу-бизнесе. Он назвал ее "богиней" и "статуэткой". Киркоров также поделился своим мнением относительно церемонии "Золотого граммофона", утверждая, что статуэтки обязательно должны достаться Анне Асти и Люсе Чеботиной, которые, по его мнению, находятся в верхах российских хит-парадов.
Касательно Асти, Киркоров отметил, что она придумала себе титул "царицы" и пошла к своей цели смело, за что он ее похвалил. Кроме того, певец рассказал о своих планах по съемкам масштабного клипа "Черная пантера" после участия в церемонии в качестве ведущего. Он обещал, что проект будет сниматься неделю, включая интересных артистов и медийных личностей в необычных ролях.
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