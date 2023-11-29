Врач Ионов: инжир содержит вещества, снижающие воспаление дыхательных путей

В период изменчивости температур, характерной для зимнего сезона, учащаются случаи заболеваний ОРВИ (грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция и др.), что может снизить сопротивляемость организма. Это часто приводит к развитию ангины. Врач-терапевт Станислав Ионов предоставил несколько простых советов о том, как поддерживать зимой свое здоровье и предотвращать простуды.

Первое правило — завтракать полноценно. Когда вы находитесь в общественных местах, таких как общественный транспорт, контактируя с возможно инфицированными людьми, пустой желудок оставляет организм без дополнительной защиты. Ионов советует употреблять сложные углеводы, которые содержатся в овощах и фруктах. Эти углеводы легко усваиваются, не нагружают поджелудочную железу и стимулируют работу желудочно-кишечного тракта. Рекомендуется включить в рацион инжир, содержащий вещества, способствующие снижению хронического воспаления дыхательных путей. Важно придерживаться дробного, частого питания, чтобы пища лучше усваивалась. Завершать прием пищи лучше с чувством легкого голода, а за 3-4 часа до сна лучше воздерживаться от употребления пищи. Неправильное питание, напротив, может привести к нарушению сна, проблемам с ЖКТ, дисбактериозу и другим заболеваниям, что в конечном итоге может ослабить иммунитет организма, так как ЖКТ тесно связан с иммунными процессами.