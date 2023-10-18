Московских подростков задержали за избиение школьников и массовые драки

Подростки из Московской области находятся под подозрением в нападении на своих сверстников, говорится в заявлении пресс-службы Следственного комитета (СК) по региону. Инциденты подобного рода неоднократно происходили в торговом центре на Ходынском бульваре, а также сообщалось о нескольких аналогичных случаях в школе в Химках.

Правоохранительные органы полагают, что подростки намеренно провоцировали конфликты, а затем нападали на одноклассников, что приводило к физическим потасовкам. Во время этих групповых драк преступники записывали инциденты на камеру и впоследствии делились отснятым материалом в социальных сетях.

В отношении этих школьников возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве. В настоящее время в отношении подсудимых проводится расследование на предмет возможной причастности к другим аналогичным эпизодам.