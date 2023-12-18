Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, дважды завоевавший звание олимпийского чемпиона, высказался по поводу возможного исключения Федерации хоккея России (ФХР) из Международной федерации хоккея (IIHF). Свое мнение он озвучил в интервью для СМИ.
- У них нет права исключать, они нарушают все права, пускай попробуют! - категорично заявил Фетисов.
К такому сообщению привело участие в матчах Ивана Федотова, дело которого рассматривается членами IIHF. Теперь, если он и дальше продолжит участвовать в матчах, к ФХР могут быть применены санкции.
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