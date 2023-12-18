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Фетисов: Международная федерация хоккея не имеет права исключать Россию
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  • Опубликована сегодня в 18:41

Фетисов: Международная федерация хоккея не имеет права исключать Россию

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, дважды завоевавший звание олимпийского чемпиона, высказался по поводу возможного исключения Федерации хоккея России (ФХР) из Международной федерации хоккея (IIHF). Свое мнение он озвучил в интервью для СМИ.

- У них нет права исключать, они нарушают все права, пускай попробуют! - категорично заявил Фетисов.

К такому сообщению привело участие в матчах Ивана Федотова, дело которого рассматривается членами IIHF. Теперь, если он и дальше продолжит участвовать в матчах, к ФХР могут быть применены санкции.

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