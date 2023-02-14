Знаменитая панк-группа Pussy Riot отказалась выступать на фестивале в немецком Висбадене по причине участия российской оперной певицы Анны Нетребко. Поддерживая украинских артистов, они не изъявили желания выступать "бок о бок" с русской.

«Об участии в фестивале Нетребко нам никто не говорил. В равной степени никто нам не говорил о том, что нами просто пытаются заткнуть дыру, поместив вместо отказавшихся от выступления украинцев», - цитирует «Би-би-си»

Ранее на фестиваль были приглашены музыканты Национальной оперы Украины и артисты харьковского драматического театра им. Тараса Шевченко. После того, как они узнали о выступлении Нетребко, настоятельно просили организаторов снять ее кандидатуру с учатия в мероприятии, на что те ответили отказом. Они добавили, что поддерживают Украину, но «не могут осуждать весь российский народ и всю российскую культуру».