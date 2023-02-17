VK Fest в 2023 году пройдет в пяти городах России и продлится месяц

Музыкальный фестиваль VK Fest в 2023 году ждет большие перемены: теперь мероприятие под открытым небом будет длиться месяц и проходить в пяти городах России. Об этом стало известно из пресс-службы социальной сети "ВКонтакте".

"Фестиваль расширит географию до самой большой в своей истории: уникальная атмосфера объединит Москву, Санкт-Петербург, Сириус (Сочи), Новосибирск и Владивосток"

По словам организаторов, такое решение было принято, чтобы "все успели получить максимум впечатлений и увидеть как можно больше кумиров". Расписание следующее:

17 июня - Владивосток

24 июня - Новосибирск

1 и 2 июля - Санкт-Петербург (парк 300-летия)

8 июля - Сочи (Сириус)

15 и 16 июля - Масква (Парк Горького)

Площадки проведения фестиваля в новых городах будут известны позднее.