VK Fest в 2023 году пройдет в пяти городах России и продлится месяц

Музыкальный фестиваль VK Fest в 2023 году ждет большие перемены: теперь мероприятие под открытым небом будет длиться месяц и проходить в пяти городах России. Об этом стало известно из пресс-службы социальной сети "ВКонтакте".
"Фестиваль расширит географию до самой большой в своей истории: уникальная атмосфера объединит Москву, Санкт-Петербург, Сириус (Сочи), Новосибирск и Владивосток"
По словам организаторов, такое решение было принято, чтобы "все успели получить максимум впечатлений и увидеть как можно больше кумиров". Расписание следующее:
- 17 июня - Владивосток
- 24 июня - Новосибирск
- 1 и 2 июля - Санкт-Петербург (парк 300-летия)
- 8 июля - Сочи (Сириус)
- 15 и 16 июля - Масква (Парк Горького)
Площадки проведения фестиваля в новых городах будут известны позднее.
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