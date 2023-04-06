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  • Опубликована сегодня в 10:51

Рок-фестиваль «Нашествие» пройдёт с 4 по 6 августа под Калугой

Рок-фестиваль "Нашествие" пройдет около деревни Митяево Боровского района Калужской области в период с 4 по 6 августа. Помимо соответствующей музыки, гостей будут ожидать театральные постановки, кино, историческая реконструкция, детские, игровые, спортивные актвивности. Этим поделилась директор "Нашествия" Евгения Киселева.

"Наша главная сцена 4-6 августа традиционно станет точкой сборки всего фестиваля и местом выступления признанных звёзд российской рок-музыки. Ну а молодёжная сцена, как всегда, подарит зрителям новые имена, ведь «Наше Радио» всегда умело зажигать звёзды в своём эфире"

Напомним, что последний раз люитли рока посещали фестиваль в 2019 году на территории Тверской области.

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