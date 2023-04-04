Организатор ежегодного фестиваля Grelka Fest, проводимый на горнолыжном курорте Шерегеш Кемеровской области, предполагают, что мероприятие посетят свыше 50 тыс. человек. Таким мнением поделился один из руководителей Никита Гирин.

"В предыдущие годы мы дотягивали до цифры в 30 тыс., когда были уикенды. Поэтому оценку в 50 тыс. за 10 дней мы считаем очень оправданной и не просто оптимистичной, а реальной"

К текущему моменту цифровую регистрацию на мероприятие прошло уже 600 человек из разных регионов страны. По словам Гирина, на этапе брони места участвует "практически вся география нашей страны, от Владивостока до Калининграда".

Фестиваль Grelka Fest пройдет в Шерегеше 13-23 апреля. Гостей будут ожидать музыкальное сопровождение 10-ти хедлайнеров, 10 массовых спусков, выполненных в различной стилистике.