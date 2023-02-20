Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.02.2023 : 74,0432
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.02.2023 : 79,133
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 20:09

Фестиваль Бутмана "Триумф джаза" посетят коллективы из Индонезии, Таиланда и Турции

XXIII международный фестиваль "Триумф джаза" в 2023 году пройдет в Москве, Санкт-Петербурге и Туле. Помимо отечественных исполнителей, программу будут дополнять джазовые коллективы из Индонезии, Таиланда и Турции, а "вишенкой на торте" станет выступление Дмитрия Маликова с проектом Pianomaniя Jazz. Такой информацией поделилась пресс-служба основателя фестиваля Игоря Бутмана.

"Впервые в России выступят коллектив из Индонезии Keubitbit Band, Pathorn Srikaranonda Quartet из Таиланда, а также Eyl l Erg l & nder Focan "Nat King Cole" Project из Турции"

Светлановский зал Московского международного дома музыки (ММДМ) в период с 10 по 12 марта положит начало фестивалю. Потом его подхватят жители Санкт-Петербурга 13 марта, а завершающим пунктом назначения станет Тула, где 14 марта выступят джазовые исполнители.

В пресс-службе также рассказали, что хедлайнер смотра - Московский джазовый оркестр под управлением Бутмана - представит совместную программу с российской оперной певицей Хиблой Герзмавой и новую программу, посвященную юбилею певицы Нины Симон.

Мир

Украинский политик объяснил, почему Зеленский допустил сдачу Артемовска

Нацисты не первый раз проявляют трусость на поле боя

Читать полностью

"Очередь" грузовиков на границе из Польши в Белоруссию достигла 60 км

Чтобы добраться до КПП, требуется отстоять в пробке около 63 часов, пишет газета Rzeczpospolita

Читать полностью

Общество

Мужчины смогут бесплатно посетить филиал Музея Победы в Тверской области 23 февраля

На территории исторического комплекса в предверии праздника также пройдут несколько уроков мужества для школьников

Читать полностью

Рок-группа "Мумий Тролль" отменила все мартовские концерты

Продюсер группы Алиса Серегина отказалась комментировать сложившуюся ситуацию

Читать полностью

Новости