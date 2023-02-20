XXIII международный фестиваль "Триумф джаза" в 2023 году пройдет в Москве, Санкт-Петербурге и Туле. Помимо отечественных исполнителей, программу будут дополнять джазовые коллективы из Индонезии, Таиланда и Турции, а "вишенкой на торте" станет выступление Дмитрия Маликова с проектом Pianomaniя Jazz. Такой информацией поделилась пресс-служба основателя фестиваля Игоря Бутмана.
"Впервые в России выступят коллектив из Индонезии Keubitbit Band, Pathorn Srikaranonda Quartet из Таиланда, а также Eyl l Erg l & nder Focan "Nat King Cole" Project из Турции"
Светлановский зал Московского международного дома музыки (ММДМ) в период с 10 по 12 марта положит начало фестивалю. Потом его подхватят жители Санкт-Петербурга 13 марта, а завершающим пунктом назначения станет Тула, где 14 марта выступят джазовые исполнители.
В пресс-службе также рассказали, что хедлайнер смотра - Московский джазовый оркестр под управлением Бутмана - представит совместную программу с российской оперной певицей Хиблой Герзмавой и новую программу, посвященную юбилею певицы Нины Симон.
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