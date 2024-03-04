На "Роза Хутор" впервые пройдет Фестиваль горных курортов Евразии

Программа предусматривает профессиональные дискуссии, культурные и образовательные мероприятия. Масштабное событие с участием представителей стран, входящих в Евразийский Альянс Горных курортов (ЕАГК), состоится в горах Сочи с 13 по 16 марта.

В июне 2023 года горные курорты "Роза Хутор" (Россия), "Шымбулак" (Казахстан) и "Амирсой" (Узбекистан) начали совместную работу по созданию Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК), который призван обеспечить платформу для стратегического развития туризма на пространстве Евразии, профессионального общения, продвижения лучших практик и брендов горных курортов. В ноябре этого же года к этому процессу присоединился курорт "Шахдаг" (Азербайджан). Среди основных целей альянса — продвижение всесезонного горного туризма и популяризация активного образа жизни, обмен необходимой информацией и передовым опытом, повышение профессиональной квалификации работников горных комплексов, разработка общих подходов к стандартам безопасности.

Фестиваль горных курортов Евразии станет первым из запланированных EAГK мероприятий, консолидирующим специалистов горнолыжной индустрии стран Евразии. Он приурочен к десятилетию сочинской Олимпиады, которое отмечается в этом году.

Форум начнется 13 марта с мероприятий деловой программы. Ожидается, что своеобразный старт фестивалю горных курортов Евразии даст Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в России г-н Даурен Абаев.

Первой станет дискуссионная сессия на тему "Устойчивое развитие туризма на особо охраняемых территориях (ООПТ)". В России реализуется реформа законодательства о туризме в национальных парках, а в большинстве случаев горнолыжные комплексы затрагивают участки природных территорий с особым режимом охраны, в этой связи данная проблематика имеет большое значение в свете перспектив развития туристской индустрии на евразийском пространстве. Эксперты обсудят вопросы отраслевой политики и регулирования, национальные особенности и общие вызовы, подходы к планированию и реализации проектов развития туристкой инфраструктуры, аспекты организации партнерства природоохранного и туристского сообществ, опыт российской реформы законодательства о туризме на ООПТ. В числе спикеров сессии: Сангаджи Тарбаев, председатель Комитета по туризму и развитию туристкой инфраструктуры Госдумы СовФеда РФ, Елена Шмелева, председатель Совета федеральной территории "Сириус", Ирина Маканова, директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России, Сергей Суханов, генеральный директор корпорации "Туризм. РФ", Сергей Бачин, генеральный директор компании "Васта Дискавери", руководители горных курортов Роза Хутор (Россия), Амирсой (Узбекистан), Майлер (Армения), Шахдаг (Азербайджан), Шымбулак (Казахстан). Деловую программу этого дня продолжат дискуссии профессионалов отрасли, включая представителей инструкторских и спасательных служб горных курортов.

14 марта пройдет церемония открытия фестиваля на Аллее флагов в Горной Олимпийской деревне. Далее инструкторы команд горных курортов Евразии продемонстрируют свое мастерство катания на показательных спусках на трассе "Мужской Олимпийский спуск" (1600 м.) В деловой программе этого дня — круглый стол на тему "Совместное развитие горного туризма в странах Евразии". Основные пути сотрудничества и проблемы взаимодействия обсудят руководители ведущих горных курортов Евразии. В качестве спикеров выступят: генеральный директор горного курорта "Шымбулак" (Казахстан) Ринат Абдрахманов, генеральный директор горного курорта "Амирсой" (Узбекистан) Саидвали Саидходжаев, председатель совета директоров горного курорта "Шахдаг" (Азербайджан) Рустам Наджафов, генеральный директор горного курорта Майлер (Армения) Тигран Арутюнян и генеральный директор горного курорта "Роза Хутор" (Россия) Александр Белокобыльский. В ходе этого дня фестиваля также планируется несколько интерактивных лекций Корпоративного университета Евразийского Альянса горных курортов на темы: "Концепция глобальной безопасности: маркетинг и сервисы", "Маркетинг впечатлений", "Развитие компетенций". Завершит второй день фестиваля Вечер национальных кухонь стран Евразии.

15 марта в рамках мероприятия пройдут тематические мастер-классы и презентации курортов. Центр компетенций в сфере туризма Роскачества проведет сессию "О создании комплексной системы качества туристических услуг ЕАГК".

Завершится фестиваль 16 марта, когда команды-участницы Евразийского Альянса Горных курортов подведут итоги своей работы и обсудят дальнейшие стратегические планы.

Ожидается, что в фестивале горных курортов Евразии примут участие около 150 гостей из, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргыстана, Таджикистана, России и Узбекистана.

По мнению организаторов фестиваля, именно такие мероприятия, сочетающие самые разные форматы общения, позволяют создавать правильную атмосферу для профессионального и дружеского диалога, что служит цели укрепления межгосударственных, экономических и культурных связей между странами. Деятельность Евразийского Альянса Горных курортов будет обеспечивать единый уровень сервиса и действие программ лояльности горных курортов, что увеличит общий туристический поток. Важным этапом работы ЕАГК станет создание межгосударственного туристического маршрута. Штаб-квартира Альянса располагается в городе Алматы, Республика Казахстан.