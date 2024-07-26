На недавней коллегии с участием мэра Долгопрудного, посвящённой проблемам нелегальной миграции, глава ГУ МВД по Подмосковью Виктор Пауков подчеркнул важность борьбы с нелегальными мигрантами в регионе.
По его словам, задача "очистки" Подмосковья от нелегальных иммигрантов находится под пристальным контролем президента России Владимира Путина.
"Основная задача осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, так сказать, иностранными гражданами", — цитирует слова Паукова представитель полиции в звании подполковника.
Задача "очистки Московской области" была озвучена в контексте ужесточения мер против иностранных граждан, нарушающих законы.
Представитель МВД отметил, что данный аспект работы находится под особым контролем президента и министра внутренних дел. Также рассматриваются законопроекты, направленные на усиление борьбы с нелегальной миграцией.
Фото: commons.wikimedia.org/Miran Hladnik(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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